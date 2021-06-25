Dışişleri'nden AB Zirvesi kararlarına tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili alınan kararlara ilişkin, "Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve iş birliğinin başlatılması konusunda üzerine düşeni yerine getirdiği vurgulanarak, "AB'nin gerginliğin düştüğünü teslim edip, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir. Metinde adaylık statümüze atıfta bulunulmasından kaçınılması da bu görüşümüzü teyit eder niteliktedir" denildi.

"Önerilen yeni mali yardım paketi Türkiye'ye değil, AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır"

AB'nin hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında diyalog önermek yerine katılım müzakerelerinin önünü açarak, 23. ve 24. fasıllarda Türkiye'de daha hızlı gelişme kaydedilmesinin zeminini oluşturabileceği aktarılan açıklamada, "Önerilen yeni mali yardım paketi Türkiye'ye değil Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır. Göç işbirliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi büyük bir yanılgıdır. Bu alanda yakın işbirliği hedeflenmesi herkes için yararlı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

"AB'NİN KIBRIS MESELESİNE YAPICI BİR KATKIDA BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Zirve kararlarının Kıbrıs'a ilişkin bölümlerinin her zamanki gibi Rum/Yunan ikilisinin görüşlerinin tekrarı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tutumuyla AB bir kez daha Kıbrıs Türklerini yok saymış ve eşit haklarını görmezden gelmiştir. AB'nin bu tutumu devam ettiği sürece Kıbrıs meselesine yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Bu vesileyle AB'yi bir kez daha Ada'daki gerçekleri artık görmeye, Kıbrıs Türklerini ve müktesep eşit haklarını tanımaya ve 2004'te verdiği sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz. Yakalanan olumlu ivmenin sürdürülebilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifiyle 'olumlu gündem' üzerinden ilerletilmesi için gereken, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm yönleriyle ve bütüncül bir anlayışla gözden geçirilerek günün ihtiyaçlarına ve ortak çıkarlara cevap verecek şekilde işler hale getirilmesidir."

(İHA)