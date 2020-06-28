Dışişleri'nden ABD'nin '2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki - Son Dakika

Dışişleri'nden ABD'nin '2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin, insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının teyit edildiğini; ancak üst kategoriye çıkarılmamış olmasının hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin, insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının teyit edildiğini; ancak üst kategoriye çıkarılmamış olmasının hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye'nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı yaratmıştır. Türkiye, 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmakta ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzlamaktadır. Buna rağmen, Türkiye, insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu çerçevede, taraf olduğu sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, toplumda bu konuda farkındalık yaratmaya, mağdurları etkin bir şekilde tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam etmektedir" denildi.

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'KASITLI DEĞİLSE BÜYÜK EKSİKLİK'

Açıklamada, rapordaki bulguların terör örgütü PKK/ YPG'nin çocuk kaçırma dahil işlediği suçlarla terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla bu rapordaki veriler de ABD'nin bu terör örgütünü meşru ortak olarak kabul etmekten vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir. Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır'da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise, eğer kasıtlı değilse, büyük bir eksikliktir. Türkiye, ciddi bir insan hakkı ihlali olan insan ticareti suçunun cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermeye ve uluslararası işbirliğini geliştirmeye kararlıdır."


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden ABD'nin '2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki - Son Dakika

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