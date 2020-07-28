Dışişleri'nden ABD'ye "Osman Kavala" yanıtı - Son Dakika

Dışişleri'nden ABD'ye "Osman Kavala" yanıtı
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığının Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığının Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:57
Kaynak: İHA
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