DIŞİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin ABD firması ile petrol anlaşması yapmasına ilişkin, "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/YPG terör örgütü güdümündeki 'Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik 'Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle bir sözleşme imzalandığının basında bildirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak, bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" denildi.

ANKARA,