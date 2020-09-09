Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama - Son Dakika

Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in konvoyuna bu sabah Kabil'de düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Afganistan'da barış süreci için önemli bir aşama olan Afganlararası Müzakerelerin başlaması beklenirken devam eden şiddet eylemleri ve son olarak gerçekleşen bu menfur saldırıyı kınıyor, barış çabalarının hız kesmeden sürmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih başta olmak üzere saldırıda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afganistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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