Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırılarına kınama
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Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

20 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açanterör eylemlerinin şiddetle kınandığını bildirdi.

Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırılarına kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan

terör eylemlerinin şiddetle kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Gazne ve Kabil'de yaşanan terör olayları ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Afganistan'da barış sağlanması için ilgili taraflar arasında görüşmelerin yoğunlaştığı bu dönemde, son olarak geçen hafta Kabil'de ve bugün Gazne'de meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin ölmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Okullarda eğitim gören masum çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan bu terör eylemlerini şiddetle kınıyor, kardeş Afganistan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Afganistan'ın yanında yer almayı sürdürecektir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Politika
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