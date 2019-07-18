Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama
2 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:24 Kaynak: İHA
, Afganistan
'ın Kandahar şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Kandahar şehrinde Emniyet Müdürlüğü
binasının hedef alındığı terör saldırısında aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
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