Dışişleri'nden Arap Ligi'nde alınan kararlara ilişkin açıklama: Karar ve açıklamaları reddediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri'nden Arap Ligi'nde alınan kararlara ilişkin açıklama: Karar ve açıklamaları reddediyoruz

07.09.2022 21:29
Dışişleri'nden Arap Ligi'nde alınan kararlara ilişkin açıklama: Karar ve açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri'nden Arap Ligi'nde alınan kararlara ilişkin açıklama: Karar ve açıklamaları reddediyoruzDIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur.

Dışişleri'nden Arap Ligi'nde alınan kararlara ilişkin açıklama: Karar ve açıklamaları reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" denildi.

Bakanlıktan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'ye yönelik alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158'inci toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz. Dar görüşlü ve kısa vadeli bazı münferit çıkarların tesiri altında alınan bu kararlar Arap Ligi'ni, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlama imkanından mahrum bırakmaktadır" ifadeleri kaydedildi.

'TÜRKİYE, TERÖR TEHDİTLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR'

Açıklamanın devamında, Türkiye'nin terörle mücadeleye devam edeceği vurgulanarak şöyle denildi: "Bazı tarafların önyargılı yaklaşımları ne olursa olsun, Türkiye milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör tehditleriyle mücadeleye, uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde devam edecektir. Türkiye'nin ayrılıkçı terörizme karşı yürüttüğü mücadele, bölge ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bakımından da kritik önem taşımaktadır. Türkiye, bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemektedir."

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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