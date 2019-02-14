Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Avusturya'ya "Bozkurt İşareti" Tepkisi

Dışişleri'nden Avusturya'ya "Bozkurt İşareti" Tepkisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan "Sembol Yasası"nın "Bozkurt" işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmediklerini ve bir kez daha şiddetle kınandıklarını bildirdi.

Dışişleri'nden Avusturya'ya
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan "Sembol Yasası"nın "Bozkurt" işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmediklerini ve bir kez daha şiddetle kınandıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan "Sembol Yasası"nın "Bozkurt" işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasının kabul edilmediği ve bir kez daha şiddetle kınandığı ifade edildi. Açıklamada, "Tüm uyarılarımıza rağmen, Avusturya İçişleri Bakanlığınca anılan yasa doğrultusunda 11 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan "Bozkurt" işaretinin PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünün sembolüyle aynı listede yer alması tam bir skandaldır; popülizmin ulaştığı noktayı göstermesi açısından da düşündürücüdür. Avusturya, bu akıl ve mantık dışı kararıyla sadece bu sembolü kullanan siyasi parti ve destekçilerini değil, bütün siyaset kurumunu ve meşru siyaset zeminini hedef almıştır. Avusturya'nın hem ikili ilişkilerimize ciddi etkileri olacak, hem de popülizmi körükleyen çıkmaz sokak siyasetini bırakarak bu yoldan dönmesi beklenmektedir. İlişkilerimizin selameti ve bağnazlığın yerini aklıselimin alması açısından bu elzemdir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Avusturya, Politika
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