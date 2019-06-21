Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Bağdat'taki saldırıya kınama
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Dışişleri'nden Bağdat'taki saldırıya kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor;

Dışişleri'nden Bağdat'taki saldırıya kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir camide yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir Cami'de bugün (21 Haziran) meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:07 Kaynak: İHA
Irak, Dışişleri Bakanlığı, Bağdat, Politika
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