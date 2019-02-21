Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Bangladeş'e Taziye

Dışişleri'nden Bangladeş'e Taziye

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangın nedeniyle Bangladeş halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileğine bulunuldu.

Dışişleri'nden Bangladeş'e Taziye, System.String[]
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangın nedeniyle Bangladeş halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileğine bulunuldu.

Dakka'nın tarihi Chawkbazar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Bangladeş, Politika
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