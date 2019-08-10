Dışişleri'nden BM Libya özel temsilcisinin çağrısına destek
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı, çatışmalara ara verilmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:45 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Libya
Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Kurban Bayramı
vesilesiyle yaptığı, çatışmalara ara verilmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı çatışmalara ara verilmesi çağrısını destekliyoruz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin insani mülahazalarla bu çağrıyı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi'nin çabalarına destek veren Türkiye
, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesini beklemektedir" denildi.
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