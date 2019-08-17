Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden BM'ye 'Keşmir' çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri'nden BM'ye 'Keşmir' çağrısı

13 dakika önce

Türkiye, Birleşmiş Milletler'e Cemmu Keşmir sorununun çözümü için daha aktif rol oynaması çağrısında bulundu.

Dışişleri'nden BM'ye 'Keşmir' çağrısı, System.String[]
Türkiye, Birleşmiş Milletler'e Cemmu Keşmir sorununun çözümü için daha aktif rol oynaması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cammu Keşmir konusunda BMGK'de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."
(Mehmet Kalay/İHA)
Birleşmiş Milletler, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Çerçioğlu'ndan AK Partili vekillere Volkswagen çağrısı: Mücadele etmeliyiz
Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 21:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden BM'ye 'Keşmir' çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]