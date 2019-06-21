Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Tongomayel bölgesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını açıklayarak "Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
, Burkina
Faso'nun Tongomayel bölgesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını açıklayarak "Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi. - ANKARA
İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız
Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası
Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama
Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız