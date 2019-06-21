Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama
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Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Tongomayel bölgesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını açıklayarak "Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Tongomayel bölgesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını açıklayarak "Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Burkina, Politika
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