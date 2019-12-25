Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda'da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 Aralık gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Burkina, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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