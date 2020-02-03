Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika

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Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanılığı'nca Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, ülkeye başsağlığı dilediğinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanılığı'nca Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, ülkeye başsağlığı dilediğinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seno vilayetine bağlı bir köye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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