Dışişleri'nden çağrı: "Kemal Arıkan'ın katilini tahliye etmeyin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri'nden çağrı: 'Kemal Arıkan'ın katilini tahliye etmeyin' - Son Dakika

Dışişleri'nden çağrı: "Kemal Arıkan'ın katilini tahliye etmeyin"

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından "Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden çağrı:

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından "Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"JCAG mensubu Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982'de, Los Angeles'ta şehit edilen Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz.


Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz.


Bu katilin salıverilmesi, yalnızca dünyanın her yerindeki aşırılık yanlılarına hizmet edecek, görevi başındaki diplomatlara karşı nefret suçlarının ve terörist saldırıların affolunabileceği mesajını verecektir.


Son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan böyle bir gelişmeye karşı uluslararası toplumu dayanışmaya davet ediyoruz". - ANKARA

Kemal Arıkan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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