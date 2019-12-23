Dışişleri'nden 'Cemal Kaşıkçı cinayeti' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri'nden 'Cemal Kaşıkçı cinayeti' açıklaması - Son Dakika

Dışişleri'nden 'Cemal Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin mahkeme kararını, adaletin tecellisine yönelik beklentileri karşılamaktan uzak olarak değerlendirdi.

Dışişleri'nden 'Cemal Kaşıkçı cinayeti' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin mahkeme kararını, adaletin tecellisine yönelik beklentileri karşılamaktan uzak olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Mahkemesi tarafından alınan karar hakkında açıklama yaptı. Aksoy, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Merhum Kaşıkçı'nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir. Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür. Bu vesileyle, Suudi makamlarından adli işbirliği beklentimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Selen YALAZ/ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:45 Kaynak: DHA
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