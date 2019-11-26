Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden depremden etkilenen Arnavutluk'a destek ve birlik mesajı
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Dışişleri'nden depremden etkilenen Arnavutluk'a destek ve birlik mesajı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Adriyatik denizinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrası Arnavutluk ile dayanışma ve birlik içinde olunacağını açıkladı.

Dışişleri'nden depremden etkilenen Arnavutluk'a destek ve birlik mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Adriyatik denizinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrası Arnavutluk ile dayanışma ve birlik içinde olunacağını açıkladı.


Dışişleri Bakanlığı, Adriyatik denizi açıklarında meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremden etkilenen Arnavutluk için birlik ve dayanışma mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arnavutluk'ta bu sabah (26 Kasım) merkez üssü Adriyatik denizinde, Dıraç kentinin 10 kilometre açıklarında 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır. Ülkemizden bir arama kurtarma ve sağlık ekibimiz bugün içinde askeri uçakla Tiran'a intikal edecektir. Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Arnavutluk, Deprem, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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