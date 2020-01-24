Dışişleri'nden Ege adaları açıklaması: Yunanistan müzakere yerine bizi AB'ye şikayet etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri'nden Ege adaları açıklaması: Yunanistan müzakere yerine bizi AB'ye şikayet etti - Son Dakika Dünya

Dışişleri'nden Ege adaları açıklaması: Yunanistan müzakere yerine bizi AB'ye şikayet etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini ancak Yunanistan'ın karşılık vermek yerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet ettiğini bildirdi.

Dışişleri'nden Ege adaları açıklaması: Yunanistan müzakere yerine bizi AB'ye şikayet etti, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini ancak Yunanistan'ın karşılık vermek yerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet ettiğini bildirdi.


Aksoy, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü hakkındaki bir soruya cevabında, bu statünün 1960'lı yıllardan itibaren Yunanistan tarafından ihlalinin, Ege Denizi'nde birbirleriyle bağlantılı sorunlardan yalnızca biri olduğunu hatırlattı.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Yunanistan, Ege, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:11 
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