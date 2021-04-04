Dışişleri'nden Endonezya'daki sel felaketine ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri'nden Endonezya'daki sel felaketine ilişkin açıklama
04.04.2021 18:02
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara Eyaletinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara Eyaletinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz" denildi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara Eyaletinde meydana gelen sel felaketine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara Eyaletinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz."
(Mevlüt İşli/İHA)
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