Dışişleri'nden Etiyopya'ya Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler nedeniyle Etiyopya halkına başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı
, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler nedeniyle Etiyopya
halkına başsağlığı diledi.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa
'dan Kenya
'nın başkenti Nairobi
'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağı, 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştü. Kazaya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:59 Kaynak: İHA
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