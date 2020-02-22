Dışişleri'nden "Güney Sudan" açıklaması
22 dakika önce
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan'da Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti'nin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan'da Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti'nin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Sudan'da Hükümet ile Güney Sudan'da Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma'ya taraf muhalefetin uzlaşıya varmalarını ve Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti'nin bugün (22 Şubat) kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçiş Hükümeti'nin ülkede kalıcı barışın tesisi ile Güney Sudan halkının hak ettiği huzur ve istikrara kavuşması için gereken adımları ivedilikle atacağını umuyoruz" denildi. - ANKARA
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