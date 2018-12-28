Dışişleri'nden İsrail'e Kınama
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay veren kararını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, İsrail
'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria
'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay veren kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa edilmesine onay veren kararına ilişkin bir açıklama yayımladı. İşgal altında bulunan alanda yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine ilişkin kararın şiddetle kınandığı açıklamada, "İlgili Birleşmiş Milletler
kararları ile Dördüncü Cenevre
Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyoruz" denildi.
(Caner Ünver/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:46 Kaynak: İHA
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