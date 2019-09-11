Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden İsrail'e tepki
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Dışişleri'nden İsrail'e tepki

34 dakika önce

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Netenyahu'nun sözlerine tepki gösterilerek : "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in on...

Dışişleri'nden İsrail'e tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Netenyahu'nun sözlerine tepki gösterilerek : "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez. Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir." denildi.

(İHA)

Batı Şeria, İsrail, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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