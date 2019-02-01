Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden İsrail'in Tıph'i Tek Taraflı Sonlandırmasına Sert Tepki

Dışişleri'nden İsrail'in Tıph'i Tek Taraflı Sonlandırmasına Sert Tepki

26 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü "El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti"nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri'nden İsrail'in Tıph'i Tek Taraflı Sonlandırmasına Sert Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü "El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti"nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü "El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti"nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasına ilişkin açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyor, siyasi nitelik taşıyan bu kararın geri alınmasını bekliyoruz" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"İsrail hükümetinin kararına gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'in İsrail aleyhine çalıştığı iddiasını kati surette reddediyoruz. 1997'de faaliyete geçmesinden bu yana ülkemizden de gözlemcilerin kesintisiz olarak görev aldığı TIPH, İsrail işgali altında bulunan El Halil'de gerginliğin azaltılmasına değerli katkılar sağlamıştır. El Halil'de TIPH'in kurulmasına yol açan koşullar bugün de devam etmektedir. Bu çerçevede, TIPH'in sonlandırılmasının İsrail'in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı açıktır. Uluslararası toplumu, İsrail'in bu yükümlülüklerine riayet etmesini sağlamaya davet ediyoruz."

Açıklamada, İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm vizyonunu destekleyen Türkiye'nin bu anlayışla El Halil'deki durumu yakından izlemeye devam edeceği kaydedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ı Maccabi Haifa'ya Kiraladı ABD'nin Rusya ile İmzalanan Tarihi Anlaşmayı İptal Etmesinin Ardından Trump'tan Kritik Açıklama

Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:01:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden İsrail'in Tıph'i Tek Taraflı Sonlandırmasına Sert Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]