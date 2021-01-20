Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim adımına kınama - Son Dakika

Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim adımına kınama

20.01.2021 22:02
Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim adımına kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in bugün duyurduğu ihalelerle 2 bin 112'si Batı Şeria'da, 460'ı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasadışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadıkları ifade edildi.

İsrail'in iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde artması tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini yansıttığı belirtilen açıklamada, "Bu şekilde bölgede barışın tesis edilmesinin yolları da kapatılmaya çalışılmaktadır. İsrail Yönetimi'nin bu işgalci zihniyetinin karşısında uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarını ve Filistin topraklarının korunmasını teminen harekete geçmeye davet ediyoruz" denildi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim adımına kınama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi 220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı! İçlerinde Mike Pompeo'nun da adı var Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi         
22:13
Rusya'ya domates ihracatında kota 250 bin tona yükseltildi Rusya'ya domates ihracatında kota 250 bin tona yükseltildi         
21:46
Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat         
21:12
Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak         
20:37
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 22:21:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim adımına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei