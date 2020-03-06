Dışişleri'nden İtalya'daki Öcalan'la ilgili skandal karara sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri'nden İtalya'daki Öcalan'la ilgili skandal karara sert tepki - Son Dakika

Dışişleri'nden İtalya'daki Öcalan'la ilgili skandal karara sert tepki

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'da bir belediyenin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verdiği skandal kararın "utanç verici" olduğunu belirtti.

Dışişleri'nden İtalya'daki Öcalan'la ilgili skandal karara sert tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'da bir belediyenin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verdiği skandal kararın "utanç verici" olduğunu belirtti.


İtalya'nın Fossalto Belediyesi tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İtalya'nın Fossalto Belediyesince teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması, bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir. 40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır. İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" denildi. - ANKARA

Avrupa Birliği, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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