Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima şehirlerinde, şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima şehirlerinde, şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japonya halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

ANKARA, -