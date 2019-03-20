Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden, 'Karadziç' Açıklaması: Adaletin Tecellisi Bakımından Doğru Bir Karar

Dışişleri'nden, 'Karadziç' Açıklaması: Adaletin Tecellisi Bakımından Doğru Bir Karar

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Radovan Karadziç'in müebbet hapse mahkum edilmesiyle ilgili olarak, "Söz konusu karar, katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır" açıklaması yaptı.

Dışişleri'nden, 'Karadziç' Açıklaması: Adaletin Tecellisi Bakımından Doğru Bir Karar, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Radovan Karadziç'in müebbet hapse mahkum edilmesiyle ilgili olarak, "Söz konusu karar, katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır" açıklaması yaptı.  

Açıklamanın  tam metni şöyle:

"Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), Bosna-Hersek entitesi Republika Srpska'nın eski Başkanı ve Silahlı Kuvvetler eski Başkomutanı Radovan Karadziç hakkında yaptığı yargılama sonucunda, adıgeçenin soykırım suçu ile insanlığa karşı suçlar işlediğine ve Sırp güçlerinin 1992-1995 yılları arasında Bosna-Hersek'teki silahlı çatışmalarda savaş hukuku ile uluslararası teamül kurallarını ihlal ettiğine hükmederek, Karadziç'i 40 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Adıgeçen sözkonusu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu. EYUCM'den bakiye kalan yargılamaları yürüten Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması tarafından, temyiz başvurusu hakkında bugün açıklanan kararda, Radovan Karadziç bu kez müebbet hapse mahkum edilmiştir. Sözkonusu karar katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:10 Kaynak: DHA

Radovan Karadziç, Güncel
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