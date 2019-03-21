Dışişleri'nden 'Karadziç' Açıklaması: Adaletin Tecellisi Bakımından Doğru Karar
1 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'in müebbet hapis cezasına mahkum edilmesiyle ilgili olarak, "Söz konusu karar, katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır" açıklaması yaptı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'in müebbet hapis cezasına mahkum edilmesiyle ilgili olarak, "Söz
konusu karar, katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır" açıklaması yaptı. Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi
(EYUCM), Bosna-Hersek entitesi Republika Srpska'nın eski Başkanı ve Silahlı Kuvvetler eski Başkomutanı Radovan Karadziç
hakkında yaptığı yargılama sonucunda, adıgeçenin soykırım suçu ile insanlığa karşı suçlar işlediğine ve Sırp güçlerinin 1992-1995 yılları arasında Bosna-Hersek'teki silahlı çatışmalarda savaş hukuku ile uluslararası teamül kurallarını ihlal ettiğine hükmederek, Karadziç'i 40 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Adıgeçen sözkonusu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu. EYUCM'den bakiye kalan yargılamaları yürüten Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması tarafından, temyiz başvurusu hakkında bugün açıklanan kararda, Radovan Karadziç bu kez müebbet hapse mahkum edilmiştir. Sözkonusu karar katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:47 Kaynak: DHA
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