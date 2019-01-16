Dışişleri'nden Kenya'ya Başsağlığı Mesajı
23 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Nairobi'de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Kenya halkına başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı
, Nairobi
'de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Kenya
halkına başsağlığı diledi.
Nairobi'de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, menfur saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendiği ifade edildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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