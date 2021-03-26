Dışişleri'nden Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücüne yapılan atamaya tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücüne yapılan atama ile ilgili, "Yerleşik teamüllere aykırı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın yapılan bu atamayla ilgili olarak KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı destekliyoruz" dedi.

Sözcü Aksoy, Kıbrıs'ta Konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığına yapılan atama ile ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Komutanlığı'na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin atandığının 24 Mart 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir açıklamayla duyurulduğunu belirterek, "Yerleşik teamüllere aykırı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın yapılan bu atamayla ilgili olarak KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı destekliyoruz.

Kıbrıs meselesinde çözüm yönünde ortak bir zemin olup olmadığının görülmesi amacıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek gayrıresmi 5+BM toplantısına hazırlandığımız bu dönemde, Ada'daki iki tarafa eşit muameleye dair en temel BM ilkesini gözardı eden bu yaklaşım son derece talihsizdir.

BMBG, KKTC topraklarında halen yasal bir zemin olmaksızın, KKTC makamlarının yapıcı ve iyiniyetli yaklaşımı kapsamında faaliyet göstermektedir. BMBG'nün faaliyetlerini yürütebilmesinin KKTC makamlarıyla yapılacak işbirliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA