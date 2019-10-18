Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden kimyasal silah iddiasına yalanlama: İftiraları kategorik şekilde reddediyoruz
Son Dakika Dünya Dışişleri'nden kimyasal silah iddiasına yalanlama: İftiraları kategorik şekilde reddediyoruz

Dışişleri'nden kimyasal silah iddiasına yalanlama: İftiraları kategorik şekilde reddediyoruz

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu

Dışişleri'nden kimyasal silah iddiasına yalanlama: İftiraları kategorik şekilde reddediyoruz, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.


Sözcü Aksoy, iddialara ilişkin soruya verdiği yazılı cevapta, bazı uluslararası basın organlarında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığının görüldüğünü anımsattı.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:42 
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