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Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti parlamento seçimleri sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti parlamento seçimleri sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz"

28.11.2021 21:42
Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti parlamento seçimleri sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz"

Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Dışişleri Bakanlığı: Kırgız Cumhuriyeti parlamento seçimleri sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz

Kırgızistan, Parlamento, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Kırgız Cumhuriyeti parlamento seçimleri sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz' - Son Dakika


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