Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden KKTC'nin önerisine destek
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Dışişleri'nden KKTC'nin önerisine destek

3 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneriye ilişkin "Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.

Dışişleri'nden KKTC'nin önerisine destek, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneriye ilişkin "Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:07 
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