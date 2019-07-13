Dışişleri'nden KKTC'nin önerisine destek
3 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneriye ilişkin "Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
, KKTC Cumhurbaşkanı
Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneriye ilişkin "Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:07
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