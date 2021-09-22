BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAŞBAKAN DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Sayın Bakanımız görüşmede, Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Milli Birlik Hükümeti'ne ülkemizin desteğini yinelemiştir" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması (2) - Son Dakika