Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama

19 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Mali'nin Segou Bölgesi'nde askeri kampın hedef alındığı terör saldırısının kınandığı açıklandı.

Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Mali'nin Segou Bölgesi'nde askeri kampın hedef alındığı terör saldırısının kınandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Segou Bölgesi'ndeki Sokolo askeri kampını hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:24 Kaynak: DHA
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