Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik terör saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, terör saldırısında MINUSMA bünyesinde görev yapan 20 barış gücü askerinin yaralandığı üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi. Türkiye'nin dost ve kardeş Mali'de barış, istikrarın korunmasının önemi vurgulandı. Ayrıca açıklamada, terör saldırısı şiddetle kınanırken, saldırıda yaralanan barış gücü askerlerine acil şifalar dileklerinde bulunuldu.

(İHA)