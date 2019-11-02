Dışişleri'nden Mali'ye başsağlığı mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve dost Mali Hükümeti ile kardeş Mali halkına başsağlığı diliyoruz." denildi. - ANKARA
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