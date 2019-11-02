Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Mali'ye başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Dışişleri'nden Mali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri'nden Mali'ye başsağlığı mesajı

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri'nden Mali'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve dost Mali Hükümeti ile kardeş Mali halkına başsağlığı diliyoruz." denildi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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