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Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması

52 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz.

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir. Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirmeye yönelik her türlü ima ve teşebbüsün bölgede gerginliği daha da artıracağı açıktır. Nitekim son olarak, Kurban Bayramı'nda, bazı aşırıcı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisinin Harem-i Şerif içinde müdahale etmesi sebebiyle birçok Filistinli yaralanmıştır. İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarına son vermeye ve bölgede gerginliği artıracak sorumsuzca hareket ve beyanatlardan kaçınmaya sevkedilmesi lazımdır" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:30 Kaynak: İHA
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