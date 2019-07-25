Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Mogadişu'da Meydana Gelen Terör Saldırısına kınama
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Dışişleri'nden Mogadişu'da Meydana Gelen Terör Saldırısına kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Dışişleri'nden Mogadişu'da Meydana Gelen Terör Saldırısına kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman'ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiği açıklamasında, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Abdirahman Omar Osman'a acil şifa diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali Halkı ile Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Mogadişu, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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