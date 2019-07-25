Dışişleri'nden Mogadişu'da Meydana Gelen Terör Saldırısına kınama
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
, Somali
'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu
Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman'ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiği açıklamasında, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Abdirahman Omar Osman'a acil şifa diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali Halkı ile Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü