Dışişleri'nden Mozambik'e Başsağlığı Mesajı
59 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı tarafından Mozambik'te meydana gelen yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı
tarafından Mozambik
'te meydana gelen yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayımlandı.
İdai kasırgasının yol açtığı yoğun yağış ve seller nedeniyle Mozambik'te çok sayıda can kaybı ve maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu elim olay karşısında dost Mozambik halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:50 Kaynak: İHA
Endonezya'yı Sel Vurdu: En Az 92 Ölü, 160 Yaralı
Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi