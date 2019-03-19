Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Mozambik'e Başsağlığı Mesajı

Dışişleri'nden Mozambik'e Başsağlığı Mesajı

59 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı tarafından Mozambik'te meydana gelen yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayımlandı.

Dışişleri'nden Mozambik'e Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı tarafından Mozambik'te meydana gelen yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayımlandı.

İdai kasırgasının yol açtığı yoğun yağış ve seller nedeniyle Mozambik'te çok sayıda can kaybı ve maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu elim olay karşısında dost Mozambik halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:50 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Mozambik, Politika
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