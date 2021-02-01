Dışişleri'nden Myanmar açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Myanmar'da Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koyduğunu bildirmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koyduğunu bildirmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" denildi.

Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasının beklendiği bildirilen açıklamada, "Myanmar'da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni Parlamentonun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik kurumların önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)