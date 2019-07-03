Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Nijer'deki terör saldırısına kınama
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Dışişleri'nden Nijer'deki terör saldırısına kınama

48 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de askeri birliğe yönelik olarak düzenlenen intihar saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri'nden Nijer'deki terör saldırısına kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de askeri birliğe yönelik olarak düzenlenen intihar saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in batısındaki Tillabéri bölgesinde bulunan Inates askeri birliğine yönelik olarak düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Mesajda, "Nijer'in batısındaki Tillabéri bölgesinde bulunan Inates askeri birliğine yönelik olarak düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Nijer Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Nijer, Politika
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