Dışişleri'nden o aracının kundaklanmasına tepki - Son Dakika
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Dışişleri'nden o aracının kundaklanmasına tepki

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

Dışişleri'nden o aracının kundaklanmasına tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün (23 Aralık) sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz.

Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara'da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur.

Yunanistan'daki diplomatik personelimize ve mal varlıklarına yönelik benzer olaylar maalesef son yıllarda artmaya başlamıştır.

Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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