Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama - Son Dakika

Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, "Özbekistan Ali Meclisi'nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde...

Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, "Özbekistan Ali Meclisi'nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır" açıklamasını yaptı.


Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Ali Meclisi'nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için yapılan seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Özbekistan Ali Meclisi'nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır. Yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği ve katılım oranının yüzde 71,1 düzeyinde olduğu seçimlerin de huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması, Özbekistan'da demokratikleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini bir kez daha göstermiştir" denildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Özbekistan makamlarının aralarında ülkemizden gözlemcilerin de yer aldığı uluslararası gözlemcilerle yakın işbirliği içerisinde seçimlerin açık ve şeffaf bir biçimde yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yapıcı tutumu ayrıca memnuniyet vericidir. Bu çabaların devam etmesi Özbekistan'ı daha güçlü kılmaktadır. Ülkemiz stratejik ortağımız olan kardeş Özbekistan'ın her alanda sergilemekte olduğu kapsamlı değişim ve dönüşümü samimi şekilde desteklemeye devam edecektir." - ANKARA

Özbekistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi
Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız

Son Dakika Haberleri
05:53 Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
05:03 Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar - Son Dakika Haber
05:00 Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan atlayan şüpheli kalaşnikof ve tabanca düşürdü - Son Dakika Haber
04:25 Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika Haber
04:22 Kavgayı ayıran bekçiye silah sıkıp kaçtılar - Son Dakika Haber
00:26 Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Haber
23:51 İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 06:03:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]