Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
, Pakistan
'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber
Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısı sonucu aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
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