Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

04.03.2022 16:25
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınarken hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Pakistan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınarken hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Pakistan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Peşaver'de bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Yaralananlara acil şifa dileklerinin yer aldığı açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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bombalı saldırı, Pakistan, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika


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