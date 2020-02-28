Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama - Son Dakika

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Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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