Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.

Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
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